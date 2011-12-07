В РТ зафиксировали еще 26 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 4.10.2020 зарегистрировано 7 337 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания.

Прирост за последние сутки составил 26 новых случаев. На данный момент двоих доставили в больницу, остальные 24 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 6 266 человек, 26 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань — в столице на данный момент зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, по двое из Буинского, Верхнеуслонского и Лаишевского, и по одному из Высокогорского, Мензилинского, Новошешминского, Пестричинского, Сабинского и Чистопольского районов.