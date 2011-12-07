Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В РТ зафиксировали еще 26 новых случаев заражения COVID-19

Среди выздоровевших 6 266 человек, 26 из них выписали накануне.

В Татарстане по состоянию на 4.10.2020 зарегистрировано 7 337 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания.

Прирост за последние сутки составил 26 новых случаев. На данный момент двоих доставили в больницу, остальные 24 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 6 266 человек, 26 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань — в столице на данный момент зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, по двое из Буинского, Верхнеуслонского и Лаишевского, и по одному из Высокогорского, Мензилинского, Новошешминского, Пестричинского, Сабинского и Чистопольского районов.

КВ
Лента новостей