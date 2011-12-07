В Татарстане во время акции «Сохраним лес» высадят более миллиона саженцев

Более 1 млн саженцев сосны, рябины, липы, ели и других деревьев будут высажены по всему Татарстану 9 октября. Масштабное мероприятие пройдет во время акции «Сохраним лес». Принять участие в массовой посадке деревьев сможет любой желающий, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Под Казанью акция пройдет на четырех территориях: возле села Тарлаши Лаишевского района, село Старое Шигалеево Пестречинского района, поселке Кульсеитово, и близ деревни Ивановка Высокогорского района. Акция стартует в 10 часов утра. Каждому участнику будет выдан весь необходимый инвентарь.

Напомним, в прошлом году участники засадили 310 га территории 1,2 млн посадочным материалом.

Ранее сообщалось, что Ильсур Метшин посадил саженцы черемухи в новом парке в «Салават Купере» вместе со школьниками.