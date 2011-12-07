В РТ за сутки зарегистрировали 95 случаев COVID-19

В республике зарегистрировано 95 новых заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

При этом 92 случая относятся к контактным, еще 3 были идентифицированы в качестве завозных. Большинство заболевших получают лечение, не выходя из дома, 29 человек были доставлены в больницы.

Наибольшее число заболевших — 26 человек — относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет.

С начала пандемии в Татарстане заболели 13728 человек, 10821 — выздоровели.