В пятницу в Казани состоялась сессия по вопросам развития экспортно ориентированных субъектов МСП. Она прошла в формате круглых столов с участием представителей министерств и ведомств, действующих и потенциальных экспортёров. По итогам работы сессии будет составлена дорожная карта развития экспорта в Татарстане.

«Сегодня мы собрались, чтобы услышать предложения, которые можно включить в дорожную карту. Главная задача, чтобы у наших предпринимателей расширился рынок сбыта. Понятно, что тяжело производить, но ещё тяжелее продавать. С увеличением продаж вырастет выручка, а с ней налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — отметил в беседе с журналистами первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

Он напомнил, что в Татарстане для субъектов МСП действует Центр поддержки экспорта. За прошлый год при поддержке Центра 81 предприниматель смог заключить либо экспортный контракт со страной, с которой ранее не сотрудничал, либо вовсе впервые стал экспортёром.

«Мы научились работать с международными электронными площадками и учим наших предпринимателей продавать там», — сказал чиновник.

В частности, 37 бизнесменов прошли через центр поддержки экспорта, заключили контракт и получили выручку на международных электронных площадках. Чаще всего татарстанские предприниматели реализуют продукты питания, стройматериалы и медицинские изделия.