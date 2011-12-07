91 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Татарстане за сутки

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 5.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 155 370 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, 2 случая – завозные, остальные 89 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 29 пациентов доставили в больницу, остальные 62 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. На аппарате ИВЛ остаются четыре татарстанца. Среди выздоровевших 164 человек. Трое скончались.

Всего в республике зафиксировано 1208 зараженных коронавирусом пациентов, где прирост за последние сутки составил 91 новый случай. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 52 случая заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах – 9. По четверо в Арском, Тукаевском и Высокогорском районах. По двое в Пестричинском, Буинском и Лаишевском районах. По одному в Нижнекамском, Ленинагорском, Альметьевском, Кайбицком, Алексеевском, Мамадышском, Атнинском, Балтасинском, Спасском, Верхнеуслонском, Зеленодольском и Елабужском районах.

В большинстве случаев заражению COVID-19 по-прежнему поддались татарстанцы в возрасте от 30 до 50 лет – 41 человек. В возрасте от 50 до 60 – 22 случаев заражения коронавирусом. По 3-6-9 случаев заболевания также прослеживается в возрастных группах до 18 лет, от 18 до 30, от 60 до 70 и от 70 до 80. Также есть один в группе от 80 до 90 лет.