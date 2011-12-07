Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительных работ на второй очереди РКИБ

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова сообщила об ознакомлении хода строительных работ на второй очереди РКИБ главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Главе республики доложили, что в новом корпусе, рассчитанном на 234 пациента, можно будет лечить как взрослых, так и детей. В случае необходимости количество койко-мест могут увеличить почти вдвое. Общая площадь второго корпуса РКИБ составит 15 тысяч кв. метров.

На данный момент в строительстве задействованы 180 сотрудников. Они работают в две смены. Со следующей недели работы планируют вести круглосуточно. Сдать объект предполагают к 15 августа текущего года.

По поручению президента РТ закупкой всего необходимого для больницы оборудования занялись уже сейчас. Минниханов отметил, что продолжать строительство современной и соответствующей всем стандартам больницы нужно в том же темпе.