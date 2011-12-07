В Татарстане начинается неделя онлайн-приемов по защите трудовых прав граждан

С завтрашнего дня по 12 мая начинается неделя онлайн-приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан. Все мероприятия будут проходить через мессенджер Skype, передает ИА «Татар-информ».

Откроет прием депутат Госсовета РТ, председатель регионального отделения «Деловой России» Артур Абдульзянов завтра с 11 до 13 часов дня.

Следующим, кто будет консультировать население Татарстана, станет депутат Госдумы РФ Ольга Павлова. Горячая линия с ней и с другими депутатами Госсовета РТ будет организована 7 мая с 10 до 15 часов дня.

По вопросам защиты прав предпринимателей будет выступать депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Прямой эфир он проведет в 11 часов 8 мая в своем Instagram-аккаунте @airatfarrahov. А также представители бизнес-омбудсмена РТ и Торгово-промышленной палаты РТ 6, 8 и 12 мая с 10 до 13 часов дня.

В это же время будут проходить консультации по вопросам защиты трудовых прав граждан сотрудниками Минтруда РТ, Государственной жилищной инспекции труда в РТ и Федерации профсоюзов Татарстана.

Чтобы узнать о мероприятиях подробнее и записаться на прием можно по телефону: 8 (843 )238-10-00.