Казанская экоактивистка предложила Путину принять участие в уборке берегов рек

Казанская экоактивистка Дилара Сатникова предложила Владимиру Путину принять участие в акции «Вода России» и навести порядок на берегах водоемов. С данным предложением руководитель молодежного татарстанского экодвижения «Будет чисто» обратилась к президенту РФ во время онлайн-встречи.

«Владимир Владимирович, я бы хотела пригласить вас принять участие в акции „Вода России“! Уверена, это позволит привлечь дополнительное внимание к вопросам экологии и поможет вовлечь еще больше неравнодушных граждан в акции по уборке водоемов в нашей стране», — обратилась Сатникова к главе государства.

Владимир Путин поздравил защитников природы с Днем эколога и поблагодарил активистку из Татарстана за приглашение.

Молодежное татарстанского экодвижение «Будет чисто» существует уже девять лет. В День эколога активисты убрались на пляже «Заречье» и убрали мусор со дна Казанки в рамках акции «Вода России».

Сатникова рассказала президенту, что в прошлом году в акции «Вода России» приняли участие более 900 тыс. человек, в общей сложности волонтеры очистили 24 тыс. км. береговой линии.