Марат Зяббаров: Завершается посевная кампания, но не менее важная работа - кормозаготовка

В Республике Татарстан завершается посевная кампания. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Марат Зяббаров напомнил, что в отрасли предстоит не менее важная работа — кормозаготовка. От ее организованности, соблюдения сроков будет зависеть продуктивность животноводства. Погодные условия благоприятные, травостой от 35 см и более, местами доходит до 50 см.

В текущем году нам предстоит заготовить корм с площади около 500 тыс. га многолетних трав, сообщил министр. Он обратился к главам районов, руководителям холдингов и хозяйств — максимально мобилизовать технику, организованно и массово приступить к кошению и завершить заготовку первого укоса трав к 15 июня.

Для этого в республике имеется 843 кормоуборочных комбайна, 451 самоходный и более 1500 прицепных косилок, 1700 пресс-подборщиков и другой техники. Технические возможности, при должной организации труда, позволяют заготавливать качественные корма в указанные сроки, хотя нагрузка на 1 кормоуборочный комбайн по республике составляет более 700 га, считает Марат Зяббаров. Есть возможность заготавливать по 100 тыс. тонн кормов ежесуточно. Обеспечена качественная трамбовка сенажной массы и применение консервантов.

«Ремонт, заправку техники и питание механизаторов также необходимо производить в полевых станах. В республике осуществляют деятельность 6 механизированных отрядов. Рекомендуем привлекать их, кому не хватает своих технических возможностей для кормозаготовки», — сказал министр.

В республике продолжается активное обновление парка сельскохозяйственной техники. В текущем году уже закуплено 240 тракторов, 80 зерноуборочных и 19 кормоуборочных комбайнов, более 930 единиц другой техники и оборудования, в т. ч. через Росагролизинг на сумму около 2 млрд. руб.

«Кормозаготовительная техника — наше слабое место, необходимо обновлять, ориентируясь на мощные, высокопроизводительные комбайны и самоходные косилки. Необходимо продолжить взаимодействие с „Росагролизингом“. Так как под 3% годовых кредиты банки не выдают», — напомнил глава Минсельхоза РТ.

Прошедшие на прошлой неделе приемка готовности кормозаготовительной техники и кормохранилищ в районах республики показали уровень готовности каждого хозяйства и района. Так, полностью подготовили парк кормоуборочной техники, несмотря на карантин, хозяйства Актанышского, Азнакаевского, Алексеевского, Атнинского, Балтасинского, Заинского, Кайбицкого, Мамадышского, Муслюмовского, Сабинского, Сармановского, Тукаевского и ряда других районов.

Агрыз не смог подготовить свои комбайны к приемке. Апастовский, Камско-Устьинский, Спасский, Черемшанский районы существенно отстают от графиков.

Марат Зяббаров также сообщил о том, что выездные приемки кормохранилищ показали их неподготовленность в Агрызском, Черемшанском, Верхнеуслонском, Спасском и в ряде других районов. «Это вопиющая бесхозяйственность, — сказал министр. — Уже практически начинается массовая заготовка, траншеи не подготовлены. До начала приемки все траншеи должны были быть подготовлены».