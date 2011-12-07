Рафис Бурганов: Пандемия не повод для остановки строительства школ и детских садов

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов 4 июня участвовал в открытии нескольких детских садов и школ в Апастовском районе, в которых прошел масштабный капитальный ремонт, сообщает пресс-служба ведомства.

Детские сады открылись в селах Малые Болгояры и Танай-Тураеве. На первый объект было выделено 8,7 млн рублей. Обновленная школа примет в новом учебном году учеников в селе Кзыл-тау. На его капитальный ремонт ушло 26 млн рублей. Рафис Бурганов также проинспектировал капремонт школы и строительство нового образовательного учреждения в селе Бишево.