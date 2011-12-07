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В Татарстане отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из регионов

С 5 июня приезжающим из других регионов не нужно будет в течение двух недель находиться дома.

В Татарстане отменили требование об обязательной самоизоляции для приезжих из других регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.

«С 5 июня граждане России могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок (об отсутствии COVID-19, о наличии антител и т. д.). Ждем всех в гости!», — написал на своей странице в Instagram глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Согласно документу, с 5 июня приезжающие из других регионов и проживающие с ними не обязаны в течение двух недель соблюдать самоизоляцию и находиться дома.

Гражданам, прибывшим из-за рубежа, все еще нужно проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию в обсервации. 

КВ
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