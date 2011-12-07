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В Татарстане погибли 3 человека, которые находились в поиске

Ничего неизвестно пока о судьбе 6 человек.

Татарстанский отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы за май. Всего к ним поступило 55 заявок на поиски пропавших людей на территории республики. Живыми были найдены 46 человек. Погибшими - 3. 

Ничего неизвестно пока о судьбе 6 человек. Поиски продолжаются, сообщается в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт». Во время режима самоизоляции изменилась форма работы поисковиков. На задания выезжают заранее сформированные группы – «двойки» и обязательно экипированные в средства индивидуальной защиты.

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