За минувшие сутки в Татарстане 105 человек выздоровели после коронавируса

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Существенную долю прироста из названного количества дали возрастные группы 20-50 лет (16 человек), 50-60-летние (13 человек), 60-70 (11 татарстанцев).
Больше всего заболевших выявлено в Казани (32 жителя). Остальные — единичные случаи из нескольких районов Татарстана и города Набережные Челны:
Атнинский — 1
Буинский -1
Высокогорский -1
Елабужский -1
Зеленодольский — 3
Нижнекамский — 4
Нурлатский — 2
Пестречинский — 1
Тетюшский -1
Тукаевский -1
Набережные Челны — 2