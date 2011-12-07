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За минувшие сутки в Татарстане 105 человек выздоровели после коронавируса

За минувшие сутки зарегистрировано 50 заболевших коронавирусной инфекцией. Из тех, кому поставлен диагноз COVID-19, госпитализировано только 15 человек, остальные 35 лечатся амбулаторно, под наблюдением участковых терапевтов.

Существенную долю прироста из названного количества дали возрастные группы 20-50 лет (16 человек), 50-60-летние (13 человек), 60-70 (11 татарстанцев).

Больше всего заболевших выявлено в Казани (32 жителя). Остальные — единичные случаи из нескольких районов Татарстана и города Набережные Челны:

Атнинский — 1

Буинский -1

Высокогорский -1

Елабужский -1

Зеленодольский — 3

Нижнекамский — 4

Нурлатский — 2

Пестречинский — 1

Тетюшский -1

Тукаевский -1

Набережные Челны — 2

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