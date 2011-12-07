«Иван Купала» в этом году в Татарстане пройдет в онлайн-формате

Из-за пандемии коронавируса в этом году «Иван Купала» в Татарстане пройдет в онлайн-формате. Об передает пресс-служба Минкульта РТ.

Сообщается, что праздник откроет министр Минкульта РТ Ирада Аюпова. К ее поздравлению участников также к обратится председатель совета Ассамблеи народов Татарстана, директор Дома Дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

Позже, в 12:00, начнется онлайн-празднование «Все краски праздника „Иван Купала“», подготовленным «Спадчыной» и музеем Янки Купала. А через два часа ожидается прямая трансляция «Славянского базара на Ивана Купалу». В 15:30 расскажут об истории праздника, его преданиях и обрядах, а после начнется праздничный концерт с выступлением фольклорных коллективов.