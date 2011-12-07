В Татарстане состоялось первое путешествие по новому веломаршруту «Путь Державина»

Участники тура побывали в Музее Лаишевского края им. Г. Р. Державина, в кино-деревне Семрук, возведенной специально для съемок фильма «Зулейха открывает глаза». В Семруке ими был установлен информационной щит для туристов. Также гости провели субботник — почистили от мусора близлежащий берег Камы. А еще предприниматели обсудили с главой Лаишевского района Ильдусом Зариповым перспективы развития района, в том числе в сфере туризма. Об этом сообщил координатор Союза велосипедистов РТ, инициатор создания этого туристического маршрута Ильдус Янышев.