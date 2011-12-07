Молодежный автобус объедет Татарстан за 6 недель

В каждом районе и каждом городе команда активистов проведет встречи с молодежью, где расскажет о истории реализации успешных молодежных проектов в республике, даст актуальные советы о возможностях получения господдержки и поделится секретами ведения бизнеса. В то же время местная молодежь поведает о своих успехах и идеях будущих начинаний.

С напутственным словом перед участниками road-тура выступил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

— Мы знаем, насколько разная и интересная молодежь в РТ, — высказался он. — Период некоего томления без офлайн-мероприятий сделал так, что мы по-настоящему соскучились по живому общению. Это большой марафон — 6 недель, 45 районов и городов, тысячи разных идей. Мы хотели бы, чтобы о тех возможностях, что существуют в Татарстане, молодежь узнавала от молодых.

Как пояснил Тимур Сулейманов, акция Минмолодежи РТ проходит в рамках концепции «Время молодых — время возможностей» и является естественным продолжением прошлогодней акции «Автобус 14.30». Инициатива была поддержана Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

— Прошлогодняя поездка дала нам огромное количество интересных идей, пищу для размышления, — поделился замминистра. — Это позволило получить информацию не только по итогам исследований, которые мы проводим в рамках аналитического хаба министерства, но и в формате живого диалога.

Акция продлится до 11 сентября. Финальной ее частью станут проектные сессии «Наш район — образ будущего» — в их рамках участники представят свои проекты, некоторые из них получат поддержку Министерства молодежи РТ и администраций муниципальных районов. Внести свои предложения можно на официальном сайте проекта времямолодых16.рф.