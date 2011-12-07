Строительство дороги, обеспечивающей выход на трассу М7 в Казани, оценили в 17 млрд рублей

Строительство дороги, обеспечивающей выход на трассу М7, оценили в 17 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Известно, что протяженность Вознесенского тракта до федеральной трассы М7 составит 12 км. Строительные работы будут реализовываться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а сам процесс займет не менее пяти лет.

Пока же власти города рассматривают вопрос проектирования первой очереди дороги — от Аметьевской магистрали до проспекта Победы. Ход работ планируют начать в следующем году.