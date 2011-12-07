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Татарстанцы спались от огня, услышав пожарные извещатели

Женщина и ее взрослый сын, страдающий ДЦП, не пострадали.

В РТ мать с сыном-инвалидом спаслись от огня, услышав пожарные извещатели.

Как стало известно, инцидент произошел накануне в двенадцатом часу ночи. Тогда в экстренные службы поступил вызов о пожаре в селе Рогозино Мамадышского района республики.

К счастью, серьезных последствий женщине и ее взрослому сыну, страдающему ДЦП, удалось избежать благодаря звуку пожарного извещателя.

Ликвидировать возгорание, площадь которого составило 18 кв. м, получилось ближе к полуночи, поэтому частично сгорела мебель и вещи.

По предварительной версии, пожар возник по причине нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. 

КВ
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