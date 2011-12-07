В этом году в Татарстане построят три плавательных бассейна

Такую статистику на недавнем брифинге привел министр спорта РТ Владимир Леонов.

В 2020 году благодаря реализации федеральных и республиканских программ на развитие спортивной инфраструктуры выделено около 6 млрд рублей.

— Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, руководством республики было принято решение о доведении существующих программ до логического завершения, и уже формируются программы на 2021 год, — подчеркнул министр.

Основным показателем федерального проекта «Спорт — норма жизни» является достижение к 2024 году доли граждан, занимающихся спортом в РФ, в 55%. В Татарстане эта планка поднята еще выше — 57%, или более 2 млн татарстанцев.

— Говоря о дне сегодняшнем, на начало 2020 года в республике был показатель 49,5% населения. Идем с опережением графика на год, — сказал Леонов.

В прошлом году РТ участвовала в мероприятиях проекта «Спорт — норма жизни». На эти цели было выделено 276,4 млн рублей, в том числе 191,3 млн за счет федеральных средств. В нынешнем объем финансирования подрос до 773,6 млн рублей, из которых 590,1 млн — из средств федерального бюджета.

Так, в 9 муниципальных районах появились спортплощадки для подготовки к сдаче норм ГТО. В ходе реализации проекта в хоккейные спортшколы Нижнекамского и Мензелинского районов поставили две ледозаливочные машины, а еще между тремя школами распределили спортивный инвентарь. Новое футбольное поле с искусственным покрытием уложили в Альметьевске. До конца года аналогичное появится и в Аксубаево.

В июне этого года в Набережных Челнах открылся новый бассейн «Юбилейный» с 25-метровой чашей — его появление стало возможным благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в части получения федеральных денег на строительство. Продолжается возведение универсального спортивного зала в пгт Васильево, ледового дворца в Набережных Челнах.

— Важно, чтобы население занималось спортом. Речь идет не только о профессиональном, но и о массовом, в том числе о сдаче норм ГТО и спортшколах, — уточнил Владимир Леонов.

Благодаря реализации республиканских программ на территории РТ в 2020 году возведут 85 универсальных спортивных площадок, 6 модульных лыжных баз и крытый манеж в Зеленодольском районе. В августе в Татарстане сдадут в эксплуатацию четыре манежа: два в Казани, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске. Также в соответствии с решением Президента РТ Рустама Минниханова на территории РТ реализуется программа по строительству бассейнов и крытых ледовых дворцов.

— В этом году мы построим 3 плавательных бассейна, 6 универсальных спортивных залов и 3 ледовых дворца. Наверное, со времен Универсиады ни разу на такой инфраструктурный объем не выходили, — сказал министр спорта РТ.

Более того, с этого года запущен проект по капитальному ремонту спортивных сооружений. За 5 лет реновация затронет более 100 объектов.

В массовом спорте случилась пауза, связанная с пандемией, но ведомство ушло в онлайн-формат и запустило серию тренировок. Тем не менее в первом полугодии удалось провести 53 мероприятия с охватом более 200 тыс. человек, в том числе «Лыжня России», «Лыжня Татарстана», Спартакиада здоровья, Сельская спартакиада, конкурс юных хоккеистов «Золотая шайба», мероприятия по адаптивному спорту.

— Главное — удовлетворить потребность всех татарстанцев в занятии спортом. Ведь когда спортивные объекты максимально доступны, велика вероятность, что молодежь, взрослые и старшее поколение сделают выбор в пользу здорового образа жизни, — заключил Леонов.