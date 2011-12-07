В Набережных Челнах продолжается работа по благоустройству парков

В Набережных Челнах продолжается работа по благоустройству бульвара и парков. Их готовность, по данным Минстроя РТ, составляет от 14% до 23%.

Сообщается, что все объекты благоустраивают за счет программы «Формирование комфортной городской среды».

Так, строительно-монтажные работы по второй очереди парка «Гренада» завершены на 23%. На его благоустройство выделен 121 млн рублей. А работы парка культуры и отдыха в поселке ГЭС осуществлены на 20%.

Также в Челнах продолжается работа бульвара Юных Ленинцев, его готовность составляет 14%. На его реконструкцию затратят 101,5 млн рублей.