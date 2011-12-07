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В РТ на воду спустят первое в России пассажирское судно на сжиженном природном газе

Торжественная церемония запланирована на 7 августа на территории зеленодольского завода.

7 августа в РТ состоится торжественная церемония спуска на воду пассажирского прогулочно-экскурсионного судна «Чайка-СПГ», которое работает на сжиженном природном газе, передает пресс-служба президента РТ.

Мероприятие запланировано на территории АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». В нем примет участие премьер-министра Татарстана Алексей Песошин.

Сообщается, что это первое пассажирское судно на СПГ с использованием отечественных комплектующих. Его длина составляет 58,8 м, а ширина — 10,8 м. Сам теплоход вмещает в себя до 176 пассажиров. 

КВ
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