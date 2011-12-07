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В Татарстане погибло 200 пчелосемей

На данный момент ведется расследования, проводятся анализы.

В Татарстане пчеловоды четырех сельских поселений понесли существенные потери. Примерно 200 пчелосемей погибли внезапно, без видимых причин. 

По мнению специалиста по пчеловодству и аквакультуре Тукаевского района Светланы Латыповой, пчелы могли погибнуть из-за химической обработки посевных полей, пишут «Челнинские известия».

На данный момент ведется расследования, проводятся анализы. По результатам станет известно, что же убило пчел. Этот сезон был неплохим для сбора меда и жители Татарстана не останутся без сладкого лакомства.     

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