В Татарстане погибло 200 пчелосемей

В Татарстане пчеловоды четырех сельских поселений понесли существенные потери. Примерно 200 пчелосемей погибли внезапно, без видимых причин.

По мнению специалиста по пчеловодству и аквакультуре Тукаевского района Светланы Латыповой, пчелы могли погибнуть из-за химической обработки посевных полей, пишут «Челнинские известия».

На данный момент ведется расследования, проводятся анализы. По результатам станет известно, что же убило пчел. Этот сезон был неплохим для сбора меда и жители Татарстана не останутся без сладкого лакомства.