У 25 педагогов из Татарстана подтвердили случаи заболевания COVID-19

Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина рассказала о количестве заболевших учителей и педагогов в образовательных учреждениях республики.

По данным главного санитарного врача, с начала учебного года в Татарстане зарегистрировали 25 случаев заболевания. 14 преподавателей уже вышли на работу, а в 11 случаях продолжаются мероприятия в части обследования контактных лиц и изоляции учителей на дому.

Болезнь подтвердили у педагогов из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Лаишево, а также из Дрожжановского, Сабинского, Нурлатского, Пестречинского и Буинского районов.







