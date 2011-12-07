В Татарстане подтвердили еще 27 случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 5 октября текущего года зарегистрировано 7 364 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 27 новых случаев, все контактные. Трое госпитализированы, 24 татарстанца получают лечение на дому.

Основным очагом заражения в республике остается Казань – в столице на данный момент зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, по двое из и Набережных Челнов, Сабинского и Нурлатского районов, и по одному из Верхнеуслонского, Пестричинского, Нижнекамского и Тукаевского районов.