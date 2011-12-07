Иннополис получит грант почти на 1 млрд рублей

Научно-технический центр Иннополис получит грант в размере около 1 млрд рублей на развитие области искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Всего шесть российских НИИ должны получить гранты на такую сумму. Отбор потенциальных получателей гранта завершила рабочая группа под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций и, как следствие, большая ответственность за результат», - отметил Чернышенко.

По его словам, такого финансирования достаточно, чтобы эти центры вывели Россию на новый уровень в сфере исследования искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что университет Иннополис обучит 5 тыс. госслужащих по программе CDO (управление, основанное на данных).