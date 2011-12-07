На чемпионате по профмастерству EuroSkills Graz 2021 татарстанцы завоевали 14 медалей

Татарстанцы завоевали 14 медалей и два медальона на чемпионате по профмастерству EuroSkills Graz 2021. Соревнования состоятились в австрийском городе Грац с 22 по 26 сентября.

По словам советника ректора по стратегическим инициативам, доктора философских наук, профессора Олега Агапова, результаты участников из Татарстана говорят о том, что в республике уровень профобразования уже достиг высоких стандартов и отвечает всем вызовам современности.

«Сейчас, главное на волне успеха сделать все возможное для тиражирования опыта команд, подготовивших победителей» — сказал он.

Успех команды из Татарстана демонстрирует развитие и улучшение качества профессионального образования в республике, отметил директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

«В Республике Татарстан произошло качественное изменение среднего профессионального образования. Многие ученики после 9-го класса продолжают обучение в техникумах и колледжах республики», — подчеркнул он.

Также он считает важным, что чемпионат дает возможность участникам проявить себя на российском и международном уровне.