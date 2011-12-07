Казанцы пожаловались в Роспотребнадзор на нарушения антиковидных правил на Лебяжьем

Семь обращений на «горячую линию» по факту нарушения антиковидных правил поступило от татарстанцев за время новогодних праздников. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. В трёх случаях информация подтвердилась.

Так, на озере Лебяжье работа объектов общественного питания велась без средств индивидуальной защиты и антисептиков. Кроме того, при катании с горки было допущено скопление людей и несоблюдение социальной дистанции.

Третьим нарушителем оказалось альметьевское кафе, проработавшее в новогоднюю ночь до 4:00, тогда как было разрешено осуществлять деятельность до 3:00.

Специалисты ведомства продолжают проверку организаций, работающих в период праздников. Всего было обследовано 238 объектов, в 12 были обнаружены нарушения — это 5% от общего числа. Нарушения были выявлены в 5 магазинах, одном театре и кинотеатре, двух медицинских центрах и 4 кафе.