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Накануне Рождества татарстанские храмы проверили на соблюдение правил противопожарной безопасности

Проверкой охватили почти 300 культовых объектов.

Почти 300 храмов Татарстана проверили на соблюдение правил противопожарной безопасности накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В ходе профилактических осмотров со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов организовано проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности», — уточняет ведомство.

В период Рождественских праздников в храмах запланировано дежурство 230 сотрудников и работников различных видов пожарной охраны — 102 сотрудников и работников Федеральной противопожарной службы, 92 инспекторов ГПН, 24 работников ГКУ «Пожарная охрана РТ», 10 добровольцев ДПО, 2 работников муниципальной пожарной охраны.

КВ
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