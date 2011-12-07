Накануне Рождества татарстанские храмы проверили на соблюдение правил противопожарной безопасности

Почти 300 храмов Татарстана проверили на соблюдение правил противопожарной безопасности накануне Рождества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В ходе профилактических осмотров со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов организовано проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности», — уточняет ведомство.

В период Рождественских праздников в храмах запланировано дежурство 230 сотрудников и работников различных видов пожарной охраны — 102 сотрудников и работников Федеральной противопожарной службы, 92 инспекторов ГПН, 24 работников ГКУ «Пожарная охрана РТ», 10 добровольцев ДПО, 2 работников муниципальной пожарной охраны.