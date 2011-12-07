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В двух городах Татарстана заработали пункты приёма ёлок

Деревья можно сдать вплоть до 31 января.

В столице РТ и Набережных Челнах заработали пункты приёма новогодних деревьев, сообщает официальный сайт ПЭК. Сдавать можно ёлки, сосны, пихты — как целиком, так и ветки деревьев.

«Собранные в Казани деревья отправятся на ферму и станут кормом для коз и теплой подстилкой для животных, в Челнах — ёлки измельчат в щепу, которая пойдет на топливо для печей», — уточняется в сообщении.

Принести деревья можно вплоть до 31 января, предварительно очистив их от украшений и мишуры.

Пункты приёма в Казани организованы по адресам ул. Аделя Кутуя, 160 и пр. Победы, 141.

КВ
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