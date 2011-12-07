В 2021 году в РТ возведут более 2,6 млн тыс. кв. м. жилья

В Татарстане в 2021 году планируют построить более 2,6 млн тыс. кв. м. жилья, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он уточнил, что 10% от общего объема составляет соципотечное жилье.

12 домов и 1 313 квартир из 161 дома сданы. 71 соципотечные дом — в высокой стадии готовности.

19 многоквартирных домов по линии коммерческой застройки также сдано (всего по плану — 164). 43 дома — в высокой степени готовности, 53 дома — в средней, 49 домов — готовы менее чем на 30%.

По индивидуальному жилищному строительству планируются постройка 8 330 домов, 913 из них уже готовы.