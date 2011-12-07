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Глава Минфина РФ: деньги на строительство трассы М12 Москва – Казань будут выделены уже в этом году

Новая трасса должна составить 729 км, 142 км из них будут проложены по Татарстану.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о неизменности планов строительства новой скоростной трассы М12 Москва – Казань. Об этом передают «Ведомости».

Глава Минфина РФ сообщил, что несмотря на экономические последствия пандемии коронавируса, деньги на строительство первого участка Москва – Владимир и обход Казани и должны быть выделены уже в этом году. Сейчас идут переговоры о заключении договоров.

Трасса М12 Москва – Казань должна составить 729 км, 142 км из них будут проложены по Татарстану. 

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