Ильсура Метшина назвали самым медиаэффективным чиновником нашей республики

Мэр Казани Ильсур Метшин признан самым медиаэффективным чиновником РТ за 1-й квартал 2020 года. Данная информация размещена на официальном сайте агентства социологических исследований «ПромРейтинг».

«1-е место в рейтинге объясняется колоссальным созданием огромного числа информационных поводов в Средствах массовой информации и соцсетях», — сообщается в примечаниях к документу.

На положение Метшина оказали влияние появление инфоповодов с его присутствием на всероссийском уровне. Допустим, глава города внес предложение присвоить столице РТ звание «Город трудовой доблести». А после застолья, на котором присутствовал Лев Лещенко, Метшин сдал тест на Covid-19. Вторым инфоповодом заинтересовались как региональные, так и центральные СМИ.

На 2-м месте медарейтинга — Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров. На третьей позиции расположился заместитель премьер-министра РТ Рафис Бурганов.

Самыми неэффективными управленцами в медиа признаны глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров, глава Рыбно-Слободского района Ильдар Тазутдинов, начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Сергей Крайнов.