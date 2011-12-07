Минниханов посетил молочный комплекс в Сабинском районе

Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Сабинский район посетил новый роботизированный молочный комплекс в деревне Туктар, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Минниханову рассказали, как на ферме производится подача кормов, регулируется микроклимат и работают датчики температуры.

Всего на ферме содержатся более 450 голов крупного рогатого скота, из них 210 — коровы. Процесс доения полностью автоматизирован и позволяет производить более 6,1 тонн молока ежедневно.