Минниханов посетил молочный комплекс в Сабинском районе

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Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Сабинский район посетил новый роботизированный молочный комплекс в деревне Туктар, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Минниханову рассказали, как на ферме производится подача кормов, регулируется микроклимат и работают датчики температуры.
Всего на ферме содержатся более 450 голов крупного рогатого скота, из них 210 — коровы. Процесс доения полностью автоматизирован и позволяет производить более 6,1 тонн молока ежедневно.