Первый центрально-восточный конгресс по ИТИС перенесли на 2022 год

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Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам, который должен был пройти в Казани в сентябре, перенесли на 2022 год, уведомили организаторы.
Такое решение организаторы приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.
Также сообщается, что Международный Форум KAZAN DIGITAL WEEK пройдет в запланированные сроки — 21–24 сентября, но в онлайн-формате.
Дополнительная информация о форуме содержится на сайте kazandigitalweek.ru.