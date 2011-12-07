Первый центрально-восточный конгресс по ИТИС перенесли на 2022 год

Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам, который должен был пройти в Казани в сентябре, перенесли на 2022 год, уведомили организаторы.

Такое решение организаторы приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

Также сообщается, что Международный Форум KAZAN DIGITAL WEEK пройдет в запланированные сроки — 21–24 сентября, но в онлайн-формате.

Дополнительная информация о форуме содержится на сайте kazandigitalweek.ru.