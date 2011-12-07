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Штаб «Волга» обсудит выход татарстанцев из режима самоизоляции

Посмотреть совещание и задать вопросы экспертам можно будет в онлайн режиме.

Завтра в 10:00 часов по московскому времени состоится совещание экспертного штаба «Волга». На нем расскажут, как татарстанцы будут выходить из режима самоизоляции, сообщает ИА «Татар-информ».

По словам организаторов, на очередном заседании обсудят, какое ныне общественное настроение в республике и в стране в целом в связи с ограничительными мерами и введенном режимом самоизоляции, и каким будет из него.

Посмотреть онлайн-трансляцию совещания можно будет перейдя по ссылке. А также можно будет задать вопросы участникам заседания: заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой, директору ВЦИОМ Кириллу Родину, а также социологам, политологам, регионоведам и моим другим. 

КВ
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