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В Челнах судебные приставы опечатали две сауны за работу в период самоизоляции

Сауны «Звезда «и Жара» принимали клиентов во время самоизоляции.

В Набережных Челнах судебные приставы опечатали работу двух саун, принимавших клиентов во время введения режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

По информации ведомства, сауны «Жара» и «Звезда» продолжали принимать клиентов, несмотря на введенные ограничительные меры.

Приставы опечатали заведения. Владельцы получили предупреждения о том, что при возобновлении работы им будет грозить административная и уголовная ответственность. 

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