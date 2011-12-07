В Челнах судебные приставы опечатали две сауны за работу в период самоизоляции

В Набережных Челнах судебные приставы опечатали работу двух саун, принимавших клиентов во время введения режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

По информации ведомства, сауны «Жара» и «Звезда» продолжали принимать клиентов, несмотря на введенные ограничительные меры.

Приставы опечатали заведения. Владельцы получили предупреждения о том, что при возобновлении работы им будет грозить административная и уголовная ответственность.