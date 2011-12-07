В Татарстане ослаблять ограничения начнут после снижения прироста новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане ограничительные меры начнут ослаблять после снижения прироста заболеваемости коронавирусом до 4-6%. План по постепенному выходу из режима самоизоляции в республике уже готов, заявила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Темп прироста новых ежедневных случаев за последние пять дней — 7-8%, и на сегодня он не позволяет пока снять ограничительные мероприятия в какой-либо степени. Если мы с вами будем находиться в темпе прироста не более 4–6% в течение недели — это уже позволит отпустить нам какие-либо сферы деятельности. Возможно, это будут услуги, непродовольственные магазины, парки и скверы», — пояснила Патяшина.

Решение о постепенном снятии самоизоляции будет принято на основе статистики заболеваемости с 10 по 12 мая.

Патяшина подчеркнула, что скорость выхода из режима самоизоляции будет зависеть от того, как жители республики соблюдают ограничительные меры и меры профилактики.

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения COVID-19.