В Татарстане увеличили субсидии хлебопекарным предприятиям, выпекающим социальные хлеба

В Татарстане увеличен лимит субсидирования хлебопекарных предприятий, производящих социальные виды хлеба: белый хлеб 1 сорта, «Сельский» и «Дарницкий», или хлеба с иными наименованиями, но выпекаемые по установленной рецептуре. Данная мера по словам заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова направлена на предотвращение роста цен на хлебобулочную продукцию данной категории.

Если раньше хлебопеки получали субсидию из расчета 3 рубля на 1 кг реализованного социального хлеба, то со 2 квартала сумма субсидии составит уже 4,5 руб.

На сегодняшний день в Минсельхозпроде РТ идет прием документов на выплату субсидий за 1 квартал 2020 года, хлебопекарные предприятия Татарстана уже получили финансирование в размере 31 млн рублей. Всего на 2020 год заложена сумма на субсидирование в размере 160 млн рублей. Планируется, что объем финансирования будет увеличен.

Получить подробную информацию по вопросам субсидирования можно по единому телефонному номеру колл-центра Минсельхозпрода РТ 8(800)444-16-70 (доб.6).