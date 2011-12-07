В Татарстане увеличился показатель прожиточного минимума

На официальном портале правовой информации РТ появилось постановление Кабмина об утверждении величины прожиточного минимума.

В документе сказано, что до 9 252 рублей выросла величина прожиточного минимума в Татарстане за первый квартал 2020 года. В минувшем году в четвертом квартале эта сумма составляла 8 938 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился с 9 534 до 9 841 рубля, для пенсионеров — c 7 311 до 7 546 рублей, для детей — с 8 889 до 9 333 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что проходила первая раздача продуктовых наборов для одиноких пенсионеров старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума и детей из малоимущих семей. Следующая акция при поддержке республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» состоится после 10 мая.