Власти РТ закупят защитные костюмы для всего медперсонала

Власти Татарстана закупят защитные костюмы и средства индивидуальной защиты для всего медицинского персонала, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«В республике ежедневно растет число так называемых носителей COVID-19. Эти люди не имеют симптомов, тем не менее, являются источником заражения для окружающих. Чаще всего риску заражения подвержены медицинские работники», — сказано в сообщении.

Рустам Минниханов поручил обеспечить полную защиту всего медперсонала республики. Глава РТ отметил, что все средства индивидуальной защиты должны иметь сертификацию и обладать высоким качеством.

Исполнителями назначены минздрав РТ и минпромторг РТ.