За сутки в РТ выявили 102 новых случая заболевания COVID-19

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 6.05.2020 10:35 часов дня зарегистрировано 165 929 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, один случай завозной, остальные 101 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 10 пациентов доставили в больницу, остальные 92 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. На аппарате ИВЛ остаются четыре татарстанца. В стационарах находится 395 пациентов. Среди выздоровевших 168 человек.

Всего в республике зафиксировано 1310 зараженных коронавирусом татарстанцев, где прирост за последние сутки составил 102 новых случая. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 75 случаев заболевания коронавирусом. В Зеленодольском районе – 6. По трое в Сабинском, Высокогорском, Буинском и Апастовском районах. По двое в Арском и Лаишевском районах. И по одному в Набережных Челнах, Кукморском, Нурлатском, Верхнеуслонском и Пестричинском районах.