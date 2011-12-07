Детям не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус в летний лагерь

Для того чтобы попасть в летний лагерь татарстанским детям не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом во время прямого эфира в «Инстаграме» оперштаба РТ по борьбе с COVID-19 рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В прошлом году требований ПЦР-теста для детей не было, в этом году этого требования также не будет. Остается обязательным требование по наличию медкарты, где должны быть отражены все прививки и обязательно должна быть реакция манту», — сказала Авдонина.

Она также напомнила, что для персонала перед началом смены в детских оздоровительных лагерях обязательным остается наличие ПЦР-теста, а у работников пищеблоков должно быть при себе обследование на ротавирусы.

«Если персонал заезжает в лагерь на всю смену и не выезжает за его пределы, то ПЦР-тесты в течение смены не проводятся, если же принимается решение, что работники лагеря будут уезжать, то тогда тестирование будет проводиться еженедельно во время всей смены», — добавила Любовь Авдонина.

Ранее сообщалось, что детские оздоровительные лагеря Татарстана будут заполнены на 75%.