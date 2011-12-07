В Апастовском районе после капремонта открылись 3 детсада и школа

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Вчера министр образования и науки Республики Татарстан совместно с главой Апастовского района РТ Равилем Хисамутдиновым приняли участие в открытии детских садов района и школы, в которых прошел капитальный ремонт.
Так, после капремонта открыли свои двери для малышей сельские детсады в Малых Болгоярах, Танай-Тураеве, а также школа в селе Кзыл-Тау.
Примечательно, что наряду с ремонтом самих зданий образовательных учреждений обновлено и их наполнение. Для детей сельчан завезено новое оборудование и мебель, учебные классы теперь тоже встретят местных школяров современным оформлением.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» в Апастовском районе строится Бишевская школа. На ее строительство выделены средства в размере 43 млн рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.