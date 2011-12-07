В Татарстане предложили установить тариф на вывоз мусора исходя из площади жилья

В Татарстане предложили установить плату за вывоз мусора исход из площади жилья. Об этом заявила директор регионального оператора по обращению с отходами на востоке региона «Гринта» Светлана Ярлыченко во время выездного заседания комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

На данный момент плата за вывоз мусора начисляется исходя из количества человек, проживающих в квартире. Однако, по словам Ярлыченко, УК часто указывают неточное количество проживающих из-за чего оператор теряет до 53 млн рублей в год.

По ее мнению, данных убытков модно избежать, «если норматив будет установлен по площади квадратных метров». Подобная практика начисления платы за мусор уже существует в Кировской, Самарской и Саратовских областях.

Депутаты не поддержали данное предложение.