В татарстанские банки подали заявку на получение кредита под 2% 1 966 предпринимателей

В татарстанские банки поступило 1 966 заявок от предпринимателей на получение кредита под 2%, сообщили в минэкономики РТ.

«На сегодняшний день по информации банков Республики им поступило 1 966 заявок на общую сумму 8,7 млрд. рублей, из них уже одобрены 153 заявки на 420 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

Заявки принимали Ак Барс Банк, ВТБ, Сбербанк, МСП, Открытие, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Энергобанк и Камкомбанк.

В минэкономики напомнили, что на кредит под 2% могут рассчитывать предприятия из перечня пострадавших отраслей, социально ориентированные НКО и компании из отраслей нуждающихся в поддержке для возобновления работы.

Кредит предоставляется ежемесячными траншами для сохранения занятости и своевременной оплаты труда сотрудникам.