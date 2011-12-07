Законодательство о государственных языках на территории Республики Татарстан выполняется неукоснительно. Оформление на двух основных языках республики – русском и татарском присутствует не только в городах и селах, но и на указателях, агитационных щитах и баннерах, установленных на территории лесного фонда Татарстана. Таким же образом оформляется информационное сопровождение вдоль дорог федерального, регионального и местного значения.

Об этом в своем докладе рассказал замминистра лесного хозяйства Раис Гумеров в ходе республиканского совещания по вопросам реализации законодательства о государственных языках, сообщает пресс-служба ведомства. Сейчас на двух языках оформлены 320 указателей и баннеров.