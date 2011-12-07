Жители татарстанского села купили себе пожарный автомобиль

Самообложение в селах Татарстана — привычное дело. Сделав взносы по этой программе, сельчане потом могут выбирать, что им важнее приобрести на эти средства, собранные вскладчину: отремонтировать водопровод, поменять старую колонку на новую.

Но вот такое приобретение все же стало необычным. В селе Отар-Дубровка Пестречинского района Татарстан на общем сходе жители поселка решили сброситься на пожарный автомобиль.

Причина столь необычной покупки проста — населенный пункт удален от райцентра более чем на 30 км. Пока до села оттуда доберутся пожарные подразделения, огонь уже может натворить много бед и такие случаи здесь уже были.

«Мы собрали с населения 180 тысяч рублей. Правительство Республики Татарстан добавило нам еще 720 тысяч рублей, согласно Программе самообложения. Итого — 900 тысяч рублей. Этих средств нам как раз хватило на приобретение пожарного автомобиля АРС-14», рассказ глава сельского поселения Фаяз Калимуллин.

Сказано — сделано. А теперь сельчане собирают деньги всем селом еще и на пожарное депо, сообщает пресс-служба МЧС РТ.