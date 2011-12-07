Из бюджета РТ на благоустройство общественных пространств выделят 887 млн рублей

В Казани в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» подготовят пять общественных мест. На эти цели из республиканского бюджета выделят 887 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Известно, что работа по благоустройству общественных пространств в 2020 году пройдет в городском парке «Черное озеро», у озера Нижний Кабан, в Юдино, в Дербышках и в микрорайоне «Теплоконтроль» по улице Авангардная.

Так, в последнем вместо мусорной свалки построят парковку, несколько детских площадок, сцену, тренажеры, футбольно-волейбольную площадку и небольшой памп-трек.

В центре отремонтируют «Арку влюбленных», ограждения, лестницы, сменят покрытие пешеходных дорожек. У набережной установят гамаки, амфитеатр, велопарковки, спортплощадку и прочее.

У ДК железнодорожников реконструируют фонтан и создадут детскую игровую зону. А у ДК имени Саид-Галиева обустроят сцену, реконструируют скульптуры у входа, в том числе и монумент павшим войнам и систему Вечного огня.