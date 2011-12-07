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Цены на казанские новостройки подорожали на 6%

Столица РТ оказалась на третьем месте по самым дорогим квартирам в России.

Цены на казанские квартиры в новостройках за год подорожали на 6%. Статистика составлена по данным ЦИАН.

Сообщается, что за квадратный метр нового дома в столице РТ можно заплатить 86,6 тысяч рублей, что располагает Казань на третьем месте по самым дорогим квартирам в России. На втором месте разместился Санкт-Петербург, где стоимость такового составляет 124,3 тысячи рублей. А на первом, безусловно, остается Москва – там за один квадратный метр придётся отдать 205,2 тысяч рублей.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, спрос на жильё еще увеличится. Это связано с программой льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5%.

КВ
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