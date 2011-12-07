Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане четыре человека попали в больницу из-за змеиных укусов

Двое взрослых и один ребенок находятся в больнице.

В Татарстане от змеиных укусов пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщила главный токсиколог минздрава РТ Алия Насибуллиина.

Двое взрослых (мужчина и женщина) и 5-летний ребенок находятся в больнице, еще одна пациентка уже выписана. «Укус был у нее в руку. Выписали мы ее с благополучным исходом, рука восстановлена, состояние удовлетворительное», — отметила Насибуллина.

Она также рассказала, что при походе в лес необходимо надевать плотную обувь и одежду, а также следует обязательно иметь при себе противраллергические препараты (антигистамины) и достаточное количество пресной негазированной воды. Если змея все-таки укусила, специалист советует принять противоаллергическую и, пока не доехали до больницы, пить воду.

Насибуллина категорически не рекомендует накладывать жгуты выше места укуса, накладывать холод, вырезать эту ранку и отсасывать яд.

КВ
Лента новостей